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07:08, 18 марта 2025Россия

Украина выпустила по России десятки беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В ночь на вторник, 18 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию с помощью десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 46 украинских летательных аппаратов над четырьмя регионами России. Больше всего дронов — 41 — сбили над Белгородской областью.

Еще по два дрона, по информации Минобороны, сбили над Брянской и Курской областями, один — над Орловской областью. Других данных о ситуации там не привели.

В ночь на понедельник, 16 марта, силы ПВО уничтожили 22 беспилотника над шестью регионами России. 13 из них сбили над Астраханской областью, три – над Калмыкией, по два — над Краснодарским краем и Брянской областью, по одному — над Волгоградской и Ростовской областями.

ЖЗЛ
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