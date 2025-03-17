Украина выпустила десятки беспилотников по регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 22 беспилотника над территорией России

С вечера воскресенья, 16 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России десятки беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 беспилотника над шестью регионами России. 13 из них сбили над Астраханской областью, три – над Калмыкией, по два — над Краснодарским краем и Брянской областью, по одному — над Волгоградской и Ростовской областями.

С вечера 16 марта, по подсчетам Минобороны, было перехвачено и уничтожено 72 беспилотника, большая часть из которых — 36 — над Курской областью. Под удар также попали Орловская и Тульская области.

В ночь на 17 марта в Астраханской области ВСУ пытались атаковать объекты, в том числе топливно-энергетического комплекса. Пострадал один человек, на одном из объектов из-за падения беспилотника начался пожар.