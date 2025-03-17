Объект ТЭК загорелся в российском регионе после падения беспилотника

Астраханский губернатор Бабушкин: Объект ТЭК загорелся после падения БПЛА

В Астраханской области объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) загорелся в результате падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Сегодня ночью ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме», — написал губернатор.

Один человек пострадал, его доставили в больницу, отчитался Бабушкин. Глава региона назвал ситуацию в регионе контролируемой и сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Вечером в воскресенье, 16 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России с помощью шести беспилотников. Под удар попали Волгоградская, Тульская и Ростовская области.