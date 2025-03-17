Система ПВО сбила шесть БПЛА в трех российских регионах

Минобороны: Система ПВО сбила 6 БПЛА в 3 регионах РФ за 2 часа

Система противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбила шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята 16 марта в период с 20:25 до 22:20 по московскому времени. В результате три беспилотника были сбиты в Волгоградской области, два БПЛА поразили в Ростовской области и еще один — в Тульской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили 29 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Орловской областями. Атака осуществлялась 16 марта с 18:20 до 19:00 по московскому времени, дежурные средства ПВО уничтожили 27 БПЛА над территорией Курской области и 2 БПЛА над территорией Орловской области.