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19:56, 16 марта 2025Россия

Над двумя российскими регионами силы сбили 29 дронов ВСУ за 40 минут

Над Курской и Орловской областями силы ПВО сбили 29 БПЛА ВСУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Орловской областями. Об этом сообщило Минобороны России.

В российском военном ведомстве уточнили, что атака осуществлялась с 18:20 до 19:00 по московскому времени, дежурные средства ПВО уничтожили 27 БПЛА над территорией Курской области и 2 БПЛА над территорией Орловской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ над четырьмя российскими регионами.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ совершили множество преступлений против гражданских в Курской области. «Обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения», — ответил он на просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинские войска в регионе.

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