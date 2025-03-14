Путин заявил о многочисленных преступлениях ВСУ против гражданских в Курской области

Путин: ВСУ совершили множество преступлений против гражданских в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили множество преступлений против гражданских в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее волонтер и общественник Владимир Синельников в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что военные преступления, включая насилие над жителями Суджи в Курской области, совершали преимущественно иностранные наемники в составе ВСУ.

По его словам, большая часть военных преступлений была совершена в августе 2024 года, так как на тот момент иностранцы в составе украинских войск «тотально все контролировали». Затем большую часть наемников заменили на регулярные войска.