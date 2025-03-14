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17:26, 14 марта 2025РоссияЭксклюзив

Названы виновные в насилии над мирными жителями оккупированной Суджи

Общественник Синельников назвал наемников виновными в насилии над жителями Суджи
Михаил Кириллов
Михаил Кириллов (корреспондент отдела «Бывший СССР»)
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Военные преступления, включая насилие над жителями Суджи в Курской области, совершали преимущественно иностранные наемники. Об этом «Ленте.ру» рассказал волонтер и общественник Владимир Синельников.

«Эти люди, которые воевали на стороне Украины, преимущественно иностранцы, многие из республик бывшего Советского Союза, проявили себя с отрицательной стороны. Те преступления военные, о которых мне было известно, были совершены преимущественно вот этими людьми», — пояснил он.

По его словам, большая часть военных преступлений была совершена в августе 2024 года, так как на тот момент иностранцы в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) «тотально все контролировали». Затем большую часть наемников заменили на регулярные войска.

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«Один из свидетелей рассказывал мне, что в присутствии гражданских в Судже построили солдат. И начальник комендатуры, генерал, сказал, что тот, кто будет уличен в мародерстве или плохом отношении к людям, будет очень сурово наказан. Но этот генерал не имеет никакой власти над наемниками, это не его подчиненные. Они могли творить что угодно. Официальная армия действительно на территории Курской области не проявила себя, как нацисты проявляли себя в 40-е годы здесь», — заключил общественник.

В августе 2024 года командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов обвинил украинских военных в расправах над местным населением в Курской области. По его словам, он получил множество фотографий, где видны расстрелянные в упор мирные жители.

Помимо того, житель Суджи рассказывал, что его беременную жену убили в самом начале вторжения ВСУ, когда женщина покидала обстреливаемый город на машине с матерью и годовалым сыном. Впереди нее на другом автомобиле ехал супруг. В какой-то момент из кустов на трассе выскочил боец ВСУ, который открыл огонь по машинам.

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