Над территорией России за ночь сбили более 30 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 31 беспилотник за ночь над четырьмя регионами России

В ночь на 16 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА беспилотников было перехвачено над территорией Воронежской области, девять — над территорией Белгородской области, пять дронов было уничтожено над Ростовской областью и еще один — над Курской областью.

Ранее над территорией России за ночь сбили более сотни беспилотников ВСУ. Всего было уничтожено 126 летательных аппаратов. Наибольшее количество поразили над Волгоградской областью, 64 единицы.

В ночь на 11 марта Московская область подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ. Сообщалось, что было выпущено 337 украинских БПЛА.