Над территорией России за ночь сбили более сотни беспилотников

МО РФ: Силы ПВО сбили 126 БПЛА за ночь над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили более сотни беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.

Там отметили, что всего было уничтожено 126 летательных аппаратов. Наибольшее количество поразили над Волгоградской областью, 64 единицы.

Над Воронежской областью были сбиты 38 дронов, 14 над Белгородской, семь над Брянской, два над Ростовской и один над Курской областью.

В ночь на 11 марта Московская область подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ. Сообщалось, что было выпущено 337 украинских БПЛА.