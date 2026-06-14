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18:53, 14 июня 2026Мир

Зеленский позвонил Трампу в день рождения

Зеленский позвонил Трампу в день рождения, чтобы обсудить переговоры по Украине
Андрей Шеньшаков

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По информации источника, между двумя лидерами состоялся телефонный разговор. Зеленский поздравил американского президента с днем рождения, после чего они обсудили переговоры по Украине.

«Стороны обсудили дальнейшие переговоры и ряд других вопросов. Беседа длилась 30-35 минут и была содержательной», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп не собирается проводить двустороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите «Большой семерки» (G7).

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