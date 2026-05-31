10:29, 31 мая 2026

В Турции мужчина из-за змеи устроил стрельбу и ранил пятерых человек

Trt Haber: В Турции мужчина из-за змеи устроил стрельбу и ранил пятерых человек
Иван Потапов

Фото: Rmznbld / Shutterstock / Fotodom  

В Турции 56-летний мужчина из-за змеи, застрявшей в сливе его дома, устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил пятерых человек. Об этом сообщает Trt Haber.

Инцидент произошел 30 мая в районе Сиверек (провинция Шанлыурфа). Пострадавшие — 59-летний мужчина, 31-летняя женщина и трое детей — получили легкие ранения из-за рикошета дроби. Осмотр врачей показал, что их состояние не вызывает опасений. О том, что стало со змеей, не сообщается. Инцидентом занимается полиция.

Ранее в мае Telegram-канал Shot рассказал, что российский турист чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на индонезийском острове Бали.

В ноябре 2025 года Федеральная таможенная служба России сообщила, что пассажир, прилетевший в Россию из Турции, незаконно привез с собой изделия из питона, крокодила, варана и аспидовых змей.

