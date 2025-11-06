Путешествия
Пассажир привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в Казани

Зарина Дзагоева
Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Пассажир, прилетевший в Россию из Турции, незаконно привез с собой изделия из питона, крокодила, варана и аспидовых змей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

Уточняется, что в багаже 39-летнего путешественника, прибывшего в Казань из Стамбула, нашли 612 кошельков, портмоне и дамских сумочек из кожи рептилий на общую сумму около двух миллионов рублей. Мужчина показал сертификат СИТЕС на провоз продукции, однако документ оказался поддельным.

Возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров. Пассажиру может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее член экипажа судна попытался ввезти в Россию картину живописца Олега Толстого из Японии и был пойман на таможне. Произведение искусства нашли в каюте моряка.

