Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:18, 6 ноября 2025Путешествия

Моряк попытался ввезти в Россию картину потомка Льва Толстого и был пойман на таможне

Моряк попытался ввезти в Россию картину потомка Льва Толстого из Японии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Член экипажа судна попытался ввезти в Россию картину живописца Олега Толстого из Японии и был пойман на таможне. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в официальном Telegram-канале.

Незадекларированную картину потомка писателя Льва Толстого обнаружили таможенники в порту Владивостока. Судно, на котором она перевозилась, прибыло из японского порта Тояма. Произведение искусства нашли в каюте моряка. Он признался, что ему передал картину незнакомец в порту Японии и попросил отдать другому незнакомому лицу во Владивостоке.

Материалы по теме:
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

В отношении члена экипажа возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товара. Экспертиза картины определила, что это литография «Московский Кремль» 1960 года, которая является культурной ценностью. Суд обратил ее в собственность государства.

Ранее россиянин вернулся на родину из Кувейта с двумя браслетами Cartier в носках, попался таможенникам и нарвался на уголовное дело. Мужчину остановили работники «зеленого коридора» в московском аэропорту Домодедово.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В постсоветской стране отказались от дружбы с Россией и Белоруссией

    Россиян предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне

    На Украине решили временно не демонтировать памятник Пушкину

    Россиян научили выбирать надежную искусственную елку

    Кровавые свастики заинтересовали немецких полицейских

    Лукашенко призвал белорусов отказаться от Gucci и Versace

    Пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с космическим мусором

    Число отравившихся роллами в российском городе выросло

    Врач оценил опасность популярного у детей «наркотического» ореха

    В США уволили рекордное количество работников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости