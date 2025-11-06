Моряк попытался ввезти в Россию картину потомка Льва Толстого и был пойман на таможне

Член экипажа судна попытался ввезти в Россию картину живописца Олега Толстого из Японии и был пойман на таможне. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в официальном Telegram-канале.

Незадекларированную картину потомка писателя Льва Толстого обнаружили таможенники в порту Владивостока. Судно, на котором она перевозилась, прибыло из японского порта Тояма. Произведение искусства нашли в каюте моряка. Он признался, что ему передал картину незнакомец в порту Японии и попросил отдать другому незнакомому лицу во Владивостоке.

В отношении члена экипажа возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товара. Экспертиза картины определила, что это литография «Московский Кремль» 1960 года, которая является культурной ценностью. Суд обратил ее в собственность государства.

