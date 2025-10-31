Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:31, 31 октября 2025Путешествия

Россиянин вернулся на родину с люксовыми украшениями в носках и нарвался на уголовное дело

Россиянин вернулся из Кувейта и попался таможенникам с двумя браслетами Cartier
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Россиянин вернулся на родину из Кувейта с двумя браслетами Cartier в носках, попался таможенникам и нарвался на уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Мужчину остановили работники «зеленого коридора» в московском аэропорту Домодедово. В его багаже таможенники обнаружили два незадекларированных браслета Cartier, которые были завернуты в носок и спрятаны в кроссовок. Стоимость люксовых украшений оценили в 2,4 миллиона рублей, они были выполнены из сплавов золота 750 пробы с бриллиантовыми вставками.

Материалы по теме:
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

Россиянин заявил, что ювелирные изделия ему передала девушка, и что об особых правилах их перевозки он не знал. Кроме того, мужчина думал, что провозимый им товар — подделка, и не знал его стоимости. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных вещей. Россиянину может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф на сумму до миллиона рублей.

Ранее россиянка выдала украшения Cartier и Bulgari за бижутерию в аэропорту Сочи и нарвалась на статью. Стоимость привезенных из Дубая изделий оценили в 2 миллиона рублей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Названа причина запрета на проезд электромобилей по Крымскому мосту

    Стало известно о подписании РПЛ многомиллиардного контракта с «Матч ТВ»

    В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Сарик Андреасян признался в нежелании снимать кино

    Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

    Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа

    В России объяснили поразившие США заявления Лаврова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости