Россиянин вернулся на родину с люксовыми украшениями в носках и нарвался на уголовное дело

Россиянин вернулся из Кувейта и попался таможенникам с двумя браслетами Cartier

Россиянин вернулся на родину из Кувейта с двумя браслетами Cartier в носках, попался таможенникам и нарвался на уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Мужчину остановили работники «зеленого коридора» в московском аэропорту Домодедово. В его багаже таможенники обнаружили два незадекларированных браслета Cartier, которые были завернуты в носок и спрятаны в кроссовок. Стоимость люксовых украшений оценили в 2,4 миллиона рублей, они были выполнены из сплавов золота 750 пробы с бриллиантовыми вставками.

Россиянин заявил, что ювелирные изделия ему передала девушка, и что об особых правилах их перевозки он не знал. Кроме того, мужчина думал, что провозимый им товар — подделка, и не знал его стоимости. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных вещей. Россиянину может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф на сумму до миллиона рублей.

Ранее россиянка выдала украшения Cartier и Bulgari за бижутерию в аэропорту Сочи и нарвалась на статью. Стоимость привезенных из Дубая изделий оценили в 2 миллиона рублей.