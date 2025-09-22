Путешествия
17:47, 22 сентября 2025Путешествия

Россиянка выдала ювелирные изделия за бижутерию в аэропорту и нарвалась на статью

Россиянка попыталась выдать ювелирные украшения за бижутерию в аэропорту Сочи
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Россиянка выдала украшения Cartier и Bulgari за бижутерию в аэропорту и нарвалась на статью. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что женщина прилетела из Дубая в Сочи с ювелирными изделиями в багаже, которые не были задекларированы. Кольца, серьги и браслеты Cartier, Bulgari, Chanel и Van Cleef обнаружили сотрудники «зеленого коридора» российского аэропорта.

Пассажирка попыталась обмануть таможенников и заявила в начале, что привезенные украшения являются бижутерией. Но их отправили на экспертизу, которая показала, что они оригинальные, а их общая стоимость — 2 миллиона рублей.

Ранее пассажир привез в Россию люксовые украшения на 6 миллионов рублей и попался в аэропорту. Изделия Cartier, Tiffany и Bulgari оценили в 6,2 миллиона рублей.

