Пассажир привез в Россию люксовые украшения на 6 миллионов рублей и попался в аэропорту

ФТС России: Пассажир привез в Москву украшения Cartier и Tiffany и попался

Пассажир привез в Россию люксовые украшения Cartier, Tiffany и BVLGARI на 6,2 миллиона рублей и попался в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на ФТС России.

Уточняется, что 42-летний мужчина прибыл в московский аэропорт Шереметьево из Пекина, в сумке у него были наручные часы марки Longines, ожерелье в виде змеи от Tiffany и кольцо BVLGARI. На нем самом были колье и браслет Cartier. Пассажир заявил, что привез все ювелирные изделия для себя.

Однако украшения были изъяты, а в отношении нарушителя возбудили дело за контрабанду стратегически важных товаров. Теперь ему грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее другой мужчина привез жене из Стамбула колье Cartier и нарвался на уголовное дело в России — его поймали таможенники в московском аэропорту Внуково. Уточняется, что подарок стоил 1,4 миллиона рублей.