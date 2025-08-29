Путешествия
14:05, 29 августа 2025Путешествия

Мужчина привез из Турции подарок жене и нарвался на уголовное дело в России

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мужчина привез жене из Стамбула колье Cartier и нарвался на уголовное дело в России — его поймали таможенники в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Уточняется, что подарок стоил 1,4 миллиона рублей. Мужчину остановили по прилете из Турции в зоне «зеленого коридора». При сканировании его багажа сотрудники таможни обнаружили сертификат и коробку с украшением из золота 750-й пробы с бриллиантами.

Ювелирное изделие у путешественника изъяли и завели дело о контрабанде стратегически важных товаров. Туристу грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до миллиона рублей.

Мужчина объяснил, что хотел подарить украшение жене, а также заявил, что не знал о необходимости декларирования.

В аэропорту Благовещенска задержали иностранца со слитками золота на 9,3 миллиона рублей.

