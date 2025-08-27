Путешествия
В российском аэропорту задержали иностранца со слитками золота на миллионы рублей

В аэропорту Благовещенска задержали иностранца с золотом на 9,3 миллиона рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Амурское областное телевидение / ТАСС

В аэропорту Благовещенска задержали иностранца со слитками золота на 9,3 миллиона рублей. Об этом пишет издание Amur.life.

Слитки из багажа путешественника изъяли сотрудники транспортной полиции после прохождения контроля на входе в российский аэропорт. В отношении 36-летнего иностранца возбуждено уголовное дело о незаконном обороте и покушении на контрабанду драгоценных металлов.

По версии следствия, золото он приобрел в апреле 2025 года на территории Благовещенска. Других подробностей инцидента не приводилось.

Ранее россиянин привез из Вьетнама голову крокодила и попался таможенникам в аэропорту. В отношении мужчины возбудили дело о несоблюдении запретов и ограничений, а также о недекларировании товаров.

