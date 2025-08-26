Путешествия
18:44, 26 августа 2025Путешествия

Россиянин привез из Вьетнама голову крокодила и попался таможенникам в аэропорту

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Россиянин привез из Вьетнама голову крокодила и попался таможенникам в аэропорту. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

После того как работники изъяли голову крокодила, путешественник заявил, что не знал о необходимости декларирования. Турист признался, что пытался провести экзотический товар для пополнения личной коллекции.

Экспертиза подтвердила, что это голова гребнистого крокодила, который попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В отношении мужчины возбудили дело о несоблюдении запретов и ограничений, а также о недекларировании товаров.

Ранее россиянка попалась таможенникам в аэропорту Екатеринбурга при попытке вывезти из страны в Таиланд изделия из уральских самоцветов. При досмотре багажа было обнаружено 93 изделия весом почти 23 килограмма, в том числе кольца, запонки, статуэтки животных и другие предметы из металла бело-желтого цвета со вставками из камней.

