Россиянин привез из Вьетнама голову крокодила и попался таможенникам в аэропорту. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

После того как работники изъяли голову крокодила, путешественник заявил, что не знал о необходимости декларирования. Турист признался, что пытался провести экзотический товар для пополнения личной коллекции.

Экспертиза подтвердила, что это голова гребнистого крокодила, который попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В отношении мужчины возбудили дело о несоблюдении запретов и ограничений, а также о недекларировании товаров.

