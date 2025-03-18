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15:43, 18 марта 2025Путешествия

Россиянка решила вывезти в Таиланд уральские самоцветы и попалась таможенникам

ФТС: Россиянка попалась на таможне в Екатеринбурге с уральскими самоцветами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: ФТС России

Россиянка попалась таможенникам в аэропорту Екатеринбурга при попытке вывезти из страны в Таиланд изделия из уральских самоцветов. Об этом сообщается в Telegram-канале ФТС России.

Уточняется, что женщина должна была вылететь из Кольцово в Бангкок и решила пройти по «зеленому» коридору, тем самым заявив, что у нее нет товаров, которые нужно декларировать. Однако при досмотре багажа было обнаружено 93 изделия весом почти 23 килограмма, в том числе кольца, запонки, статуэтки животных и другие предметы из металла бело-желтого цвета со вставками из камней. Они были упакованы в брендированные коробки.

По словам россиянки, она купила их в качестве подарков для родственников и друзей. В сумме женщина отдала за изделия 79 тысяч рублей, при этом их рыночная стоимость составляет 220 тысяч рублей. Пассажирка утверждала, что не знала о необходимости декларировать товары.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Россиянке грозит штраф.

Ранее россиянка вернулась на родину после отдыха в Дубае и попалась на таможне с сотней кораллов в багаже. Уточняется, что 124 коралла нашли в чемодане пассажирки рейса Дубай — Екатеринбург.

Вот это да!
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