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14:13, 14 марта 2025Путешествия

Отдохнувшая в Дубае россиянка попалась на таможне с сотней кораллов в багаже

Уральские таможенники нашли в багаже россиянки 124 коралла из Дубая
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Россиянка вернулась на родину после отдыха в Дубае и попалась на таможне с сотней кораллов в багаже. Об этом говорится на сайте Уральского таможенного управления.

Уточняется, что 124 коралла нашли в чемодане пассажирки рейса Дубай — Екатеринбург. Она собрала их на пляже после шторма и решила взять с собой на память. Однако жительница Кургана не знала, что на их провоз нужно разрешение. Таможенники изучили находки и пришли к выводу, что они относятся к отряду Мадрепоровые — то есть находятся под угрозой исчезновения.

Теперь россиянке грозит административное наказание за несоблюдение ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза и недекларирование товаров.

Ранее британский турист решил после отпуска вывезти из Таиланда десятки килограммов марихуаны и попался в аэропорту. Он надежно упаковал в два чемодана 38 килограммов каннабиса, завернув его в двухслойные пакеты.

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