Турист решил вывезти из Таиланда десятки килограммов марихуаны и попался в аэропорту

Daily Mail: Британец попытался вывезти из Таиланда 38 килограммов марихуаны

Британский турист решил после отпуска вывезти из Таиланда десятки килограммов марихуаны в чемоданах и попался в аэропорту. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 38-летний Дэниел Джеймс Халлетт должен был вылететь в Лондон из тайского аэропорта в провинции Краби 9 марта. Он надежно упаковал в два чемодана 38 килограммов каннабиса, завернув его в двухслойные пакеты, — таким образом мужчина попытался скрыть запах наркотика.

Однако трюк не сработал: при досмотре сотрудники авиагавани нашли запрещенное к провозу вещество. Мужчину задержали, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф.

Ранее британский турист устроил истерику в аэропорту Таиланда и выронил из кармана пакет с кокаином на глазах у таможенников. Экспертиза подтвердила, что это было запрещенное вещество.