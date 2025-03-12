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14:44, 12 марта 2025Путешествия

Турист решил вывезти из Таиланда десятки килограммов марихуаны и попался в аэропорту

Daily Mail: Британец попытался вывезти из Таиланда 38 килограммов марихуаны
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Британский турист решил после отпуска вывезти из Таиланда десятки килограммов марихуаны в чемоданах и попался в аэропорту. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 38-летний Дэниел Джеймс Халлетт должен был вылететь в Лондон из тайского аэропорта в провинции Краби 9 марта. Он надежно упаковал в два чемодана 38 килограммов каннабиса, завернув его в двухслойные пакеты, — таким образом мужчина попытался скрыть запах наркотика.

Однако трюк не сработал: при досмотре сотрудники авиагавани нашли запрещенное к провозу вещество. Мужчину задержали, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф.

Ранее британский турист устроил истерику в аэропорту Таиланда и выронил из кармана пакет с кокаином на глазах у таможенников. Экспертиза подтвердила, что это было запрещенное вещество.

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