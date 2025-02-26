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20:24, 26 февраля 2025Путешествия

Турист устроил истерику в аэропорту и выронил пакет с кокаином на глазах у таможенников

Турист выронил пакет с кокаином на глазах у таможенников в аэропорту Пхукета
Алина Черненко

Британский турист устроил истерику в аэропорту Таиланда и выронил из кармана пакет с кокаином на глазах у таможенников. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсетях, на него обратил внимание британский таблоид The Sun.

По данным источника, 18 февраля 42-летний Марк Патрик Уортон прилетел на тайский курорт Пхукет из Шанхая, Китай. Сотрудники службы безопасности воздушной гавани отвели в сторону мужчину, который вызвал у них подозрения. После этого он начал кататься по полу и кричать, при этом выронив пакет, в котором было 4,11 грамма белого порошка.

На размещенных в сети кадрах Уортон лежит на земле и бьет себя руками в грудь и живот, умоляя о помощи. В конце концов тайские полицейские арестовали британца и взяли его под стражу, а содержимое пакета — изъяли. Экспертиза подтвердила, что это было запрещенное вещество.

Как пишет издание, согласно тайскому законодательству, кокаин является наркотиком II категории, за употребление которого предусмотрено пожизненное заключение и штраф в размере от 2 до 5 миллионов батов (от 5 до 12,7 миллиона рублей).

Ранее американка попыталась вывезти из Таиланда четыре килограмма наркотиков и попалась перед вылетом. В комплекте постельного белья, который она положила в чемодан, обнаружили четыре прямоугольных свертка с метамфетамином.

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