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10:01, 24 февраля 2025Путешествия

Пенсионерка попыталась вывезти из Таиланда килограммы наркотиков в постельном белье

The Phuket News: Американка попыталась вывезти с Пхукета наркотики в чемодане
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Phuket Airport Immigration

Американка попыталась вывезти из Таиланда четыре килограмма наркотиков и попалась перед вылетом. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Вечером 23 февраля 64-летняя Мельба Джеральдин Шарп из Калифорнии собиралась сесть на рейс авиакомпании Scoot Airlines в Южную Корею с пересадкой в Сингапуре. Однако правоохранители в аэропорту Пхукета получили наводку о возможной контрабанде запрещенных веществ и подвергли чемодан женщины детальному досмотру.

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В багаже пенсионерки нашли одежду и постельное белье, при этом слишком тяжелый комплект с простыней привлек внимание полиции. В нем обнаружили четыре прямоугольных свертка с 4,3 килограмма метамфетамина.

Шарп немедленно взяли под стражу. Ей предъявили обвинения в хранении наркотиков и попытке контрабанды запрещенных веществ. Разбирательство продолжается.

Ранее в аэропорту Окленда, Новая Зеландия, нашли пакеты с кокаином стоимостью 1,8 миллиарда рублей. Неизвестно, были ли произведены какие-либо аресты.

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