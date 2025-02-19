Пакеты с кокаином стоимостью 1,8 миллиарда рублей нашли в аэропорту Новой Зеландии

В аэропорту Новой Зеландии таможенники нашли пакеты с наркотиком весом более 220 фунтов (около 100 килограммов). Об этом сообщает Hawaii News Now.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 15 февраля, в воздушной гавани Окленда. В багаже с прибывшего рейса авиакомпании Hawaiian Airlines обнаружили 85 блоков с неизвестным веществом, которые были завернуты в черную пленку и прозрачную пластиковую упаковку. Первоначальный анализ показал, что это кокаин.
По данным чиновников, общая стоимость запрещенных веществ — около 20 миллионов долларов (примерно 1,8 миллиарда рублей). Были ли произведены какие-либо аресты, неизвестно. Полиция проводит расследование.
Ранее банда наркоторговцев спряталась в туалете аэропорта в Манчестере в ожидании кокаина почти на миллиард рублей и попалась. Курьеров завербовали американские наркобароны, они должны были получить доставку 300 килограммов наркотика.