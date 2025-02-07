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14:21, 7 февраля 2025Путешествия

Наркоторговцы спрятались в туалете аэропорта в ожидании кокаина почти на миллиард рублей

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Phil Noble / Reuters

Банда американских наркоторговцев спряталась в туалете аэропорта в Манчестере в ожидании кокаина почти на миллиард рублей и попалась. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, курьеры — пять женщин и двое мужчин — были завербованы наркобаронами из США и должны были получить за доставку 300 килограммов кокаина около 4 тысяч фунтов стерлингов на каждого (482 тысячи рублей). Общий объем товара оценивался в 8 миллионов фунтов стерлингов (964 миллиона рублей).

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Наркоторговцы прибыли в Манчестер из разных американских городов и разделились на команды. Согласно плану, они должны были спрятаться в туалете, перед тем как получить багаж с запрещенным веществом. Однако преступление было раскрыто, сотрудники аэропорта нашли кокаин.

Троих курьеров поймали прямо в уборной авиагавани, еще четверых задержали в номерах отеля DoubleTree Hilton, причем двое из них во время облавы занимались сексом. Суд приговорил всех участников дела к тюремному заключению на сроки от 7 до 13 лет.

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании S7 заявил, что у него в багаже взрывная смесь из тротила и наркотики. Инцидент произошел во время взлета лайнера, следовавшего из Москвы в Якутск 26 ноября.

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