10:39, 31 мая 2026Мир

Премьер Чехии указал на неприятное сходство ЕС и Римской империи

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Европейский союз (ЕС) находится на том же пути, что и Римская империя в конце своего существования. Об этом в интервью газете Financial Times заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Свое мнение он обосновал критикой политики Брюсселя в области декарбонизации, которая, по его словам, толкает европейскую экономику в пропасть.

С 1 января 2026 года в ЕС начал действовать механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM). Государства и иностранные производители с высоким уровнем выбросов обязаны платить дополнительную пошлину при ввозе товаров в ЕС. Под действие CBAM попадают шесть категорий продукции: цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород. Новые стандарты уже вызвали критику, в частности, со стороны Китая. Об этой инициативе стало известно в 2021 году.

