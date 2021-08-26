Европа решила приструнить главных загрязнителей планеты

ЕС решил ввести «углеродный сбор» на импорт товаров из-за пределов блока, чтобы приструнить Китай и США, ставших главными загрязнителями планеты. Теперь Европа опасается, что на этой почве возникнет международный конфликт. Однако член Института европейской экологической политики Тим Гор считает, что две самые крупные экономики мира не захотят остаться в стороне от гонки за углеродную нейтральность и будут содействовать европейцам. Об этом сообщает CNBC News.

В июле ЕС заявил о введении «механизма трансграничного углеродного регулирования» (Carbon Border Adjustment Mechanism или CBAM). Если эта мера будет одобрена, европейским компаниям придется платить «углеродный сбор» за товары, которые они импортируют из-за пределов блока.

Вместе с тем, налог ставит производителей из стран с менее строгими ограничениями выбросов перед выбором: уменьшить объем загрязнений или потерять часть прибыли. Европейские политики предполагают, что попытка финансового давления вызовет конфликт с Китаем и США, которые имеют много «грязных» производств. Посол США по вопросам климата Джон Керри ранее в этом году выразил опасения по поводу последствий введения налога и заявил, что эту меру следует использовать только в «крайнем случае». Он предложил ЕС предпринять другие шаги для сокращения глобальных выбросов.

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Однако член аналитического центра Института европейской экологической политики Тим Гор заявил, что Европа неверно интерпретирует намерения Китая и США. Он считает, что первостепенной целью для этих стран является сохранение статуса ведущих мировых экономик. Усилия по сокращению загрязнения атмосферы превратились в гонку, в которой американские и китайские власти обязательно захотят поучаствовать. По мнению Гора, обе страны отдают себе отчет, что новые меры ЕС станут «первоначальным взносом» в будущую низкоуглеродную экономику, и это сделает Европу мировым лидером.

«Эти правительства будут следить за своей экономикой и стараться определить конкурентные преимущества в следующие 10-20 лет», — прокомментировал эксперт.

Европейская комиссия решила выдвинуть проект CBAM, несмотря на недовольство некоторых иностранных партнеров. «Пока промышленные предприятия за пределами ЕС не ограничены столь же решительными мерами, усилия [Европы] могут потерять эффективность», — заявил уполномоченный Евросоюза по экономическим вопросам Паоло Джентилони. Законодательный процесс по введению налога может занять до двух лет.

Китай, Индия, Южная Африка и Бразилия в апреле сообщили о своей «серьезной озабоченности» по поводу намерения ЕС ввести «углеродный сбор», называя меру «дискриминационной». Кроме того, в июле российское Министерство экономического развития заявило, что эта мера ударит по многомиллиардному экспорту страны.

Экологические меры ЕС ударили и по самим европейцам. Этой зимой в Германии рекордно подорожало электричество, а цены на газ в Европе в 2021 году выросли более чем вдвое. Наряду с высоким спросом, увеличение цен спровоцировали высокие квоты на выбросы углерода, сделавшие производство на ископаемом топливе очень затратным.