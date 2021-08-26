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Сборы на экологию в России оказались бесполезны

Счетная палата не нашла пользы для экологии от экоплатежей
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Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Экологические сборы в России не приносят пользы для экологии и не выполняют своих задач, поскольку по своей сути являются дополнительными налогами. Такой вывод содержится в соответствующем докладе Счетной палаты, опубликованном на сайте ведомства.

Аудиторы проверили результаты введения экологического сбора, утилизационного сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в период с 2017-го по 2020 годы. В 2017-2019 годах их доля в неналоговых платежах выросла почти в два раза — до 8 процентов, в а 2020 году общий объем их составил 382,8 миллиарда рублей.

Их введение объясняли необходимостью снижения негативного воздействия на окружающую среду. Но, как оказалось, именно компенсационная функция сборов практически не реализована. Вместо этого государство сосредоточилось на получении денег.

Так, НВОС должна была стимулировать предприятия проводить природоохранные мероприятия, но к началу 2020 года на нулевую ставку платежей перешли только 226 из 180 тысяч организаций, то есть 0,13 процента.

Утилизационный сбор не выполняет те функции, ради которой был введен: обеспечение экологической безопасности, защиту здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия транспортных средств. При этом экологический сбор реализован таким образом, что многие предприятия попросту не встают на учет и, соответственно, ничего не платят.

В Счетной палате предлагают либо усиливать компенсационную функцию сборов, либо окончательно закрепить их в структуре налогов. Впрочем, ведомство призвало воздержаться от последнего решения до того момента, как завершится реформа расширенной ответственности производителей (РОП). Она предполагает полностью перенести ответственность за утилизацию упаковки на компании-производители и импортеров товаров.

Аудитор Андрей Батуркин предупредил, что после начала таких сборов нагрузка на производителя вырастет, что может привести и к росту цен. Однако измерить их влияние можно только после проведения соответствующих расчетов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не видит смысла в предложениях по изменению налоговой системы, которые включают в себя новые повышения налогов и индексацию акцизов. По его мнению, эффект от таких сборов для экономики окажется отрицательным.

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