Счетная палата обнаружила в системе госзакупок деградацию

За последние годы несмотря на постоянное совершенствование законодательства система госзакупок в России отчетливо деградирует. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты, результаты мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок опубликованы на сайте ведомства.

В частности, было обнаружено, что за шесть лет, с 2014-го по 2020 годы, в четыре раза выросло число нарушений — c 21,5 тысячи до 83,5 тысячи. Их общая сумма увеличилась почти в шесть раз — с 66,1 миллиарда рублей до 362 миллиардов.

Только четверть закупок в денежном выражении в 2020 году была проведена на конкурентной основе. Остальные 74,1 процента — это 6,6 триллиона рублей — приходятся на тендеры с одним поставщиком. В прошлом году доля неконкурентных закупок была даже выше — 76 процентов, но еще в 2017-м она равнялась всего 57,1 процента.

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Как отметили аудиторы, сокращение закупок у одного поставщика есть в списке целей Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы, но федеральные органы, по сути, проигнорировали требования. В прошлых отчетах ведомство указывало, что большей частью проблема возникает из-за неформальных связей между заказчиком и поставщиком.

Впрочем, начало пандемии коронавируса в прошлом году исказило систему, признается в отчете. Необходимость быстро закупать лекарства, медицинские товары и услуги заставляла обращать меньше внимания на конкурсные процедуры.

В Счетной палате призвали создать стратегию развития системы госзакупок, чтобы не допустить дальнейшего снижения их эффективности. Цифровизация и повышение прозрачности, как и другие технические новации, сами по себе не решат проблему.

Ранее ведомство сообщило о провале плана приватизации государственного имущества на 2017-2019 годы. Его удалось исполнить только на четверть от запланированных параметров.