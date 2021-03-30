Счетная палата сообщила о провале крабовой реформы

Проведенные Росрыболовством в 2019-м и 2020 годах крабовые аукционы не улучшили ситуацию в отрасли, задуманная властями реформа, по сути, провалилась, главная цель не достигнута. К такому выводу по итогам проверки пришла Счетная палата, отчет размещен на сайте ведомства.

Предполагалось, что аукционы усилят конкуренцию и приведут на рынок новых участников. На самом деле монополизация только усугубилась — доля крупных игроков на рынке выросла, а квоты были проданы заметно ниже рыночной стоимости.

По оценкам СП, суммарная начальная стоимость квот для аукционов могла бы составить почти 500 миллиардов рублей, но в действительности равнялась 125,5 миллиарда. Повысить ее удалось незначительно — до 143 миллиардов рублей. Еще 57,5 миллиарда победители обязались потратить на суда-краболовы.

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Аудитор Андрей Батуркин сообщил, что нарушен был сам порядок формирования начальной стоимости лотов, а именно — не установлена квота на добычу. Не были пересмотрены и ставки сборов для заключения договоров о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов, которые установили еще в 2007 году.

Таким образом, указал он, начальная цена лота могла оказаться в 33-60 раз меньше рыночной, что при отсутствии здоровой конкуренции несет риск занижения итоговой стоимости. Отдельно аудиторы обнаружили, что средства, полученные на аукционах, перечисляются в бюджет с задержкой, а Государственный рыбохозяйственный реестр ведется плохо.

Осенью прошлого года телеведущая Ксения Собчак не смогла войти в крабовый бизнес, потому что при попытке купить долю производителей «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон», принадлежащих Олегу Кану, в отношении последнего завели уголовное дело. В результате зарегистрировать сделку было невозможно. Сенатор Людмила Нарусова, мать Собчак, даже просила председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева проверить, не попытка ли это воспрепятствовать сделке, но безрезультатно.