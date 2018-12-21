Самых дешевых крабов обнаружили на Кавказе

Северо-Кавказский федеральный округ стал регионом с самыми низкими ценами на краба в преддверии Нового года, следует из результатов исследования оператора фискальных данных «Первый ОФД», выдержки из которого приводит РБК.

По данным авторов, средняя розничная цена килограмма краба в СКФО равняется 308,15 рубля. В то же время, в Дальневосточном и Северо-Западном федеральном округах — основных местах добычи краба — его цена составила 422,8 и 318,6 рубля за килограмм соответственно.

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Исследователи также проанализировали цены на другие составляющие «премиальной новогодней корзины»: красную икру, мидии, устрицы, хамон и коньяк. Выяснилось, что самая дешевая икра продается в Дальневосточном федеральном округе — по 4173,2 рубля за килограмм, самая дорогая — в Южном: 4760,4 рубля.

В Южном федеральном округе также зафиксированы самые высокие розничные цены на мидии, устрицы и хамон: 252,1 рубля за 200 граммов мидий, 421 рубль за одну устрицу и 2745,9 рубля за килограмм хамона. Самые дешевые мидии — в Уральском федеральном округе (153.2 рубля за 200 граммов), устрицы — в Центральном федеральном округе (227,9 рубля за штуку).

Самый дорогой коньяк авторы обнаружили в Центральном и Дальневосточном федеральном округах: 3644,8 и 3665,8 рубля за бутылку объемом 0,7 литра соответственно. Самый дешевый — в Сибирском федеральном округе (2246 рубля). При этом цены на коньяк в преддверии Нового года снижались по всей России: со средних 4115 рублей за бутылку в ноябре до 2986 рублей в декабре.

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