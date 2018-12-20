Россиян предупредили о токсичной красной икре

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору к праздникам красной икры. Соответствующая заметка появилась на сайте организации.

Россиян предостерегли от приобретения красной икры с рук в точках, где продажа не разрешена официально. При покупке необходимо внимательно изучить этикетку: там должна быть информация о названии рыбы, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка жестяной банки должна содержать дату изготовления продукта, слово «Икра», номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р».

Согласно инструкциям Роспотребнадзора, лучше воздержаться от покупки икры, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Она была запрещена российским законодательством в 2008 году, поскольку при ее разложении в кислой среде желудка выделяются ядовитые вещества — формальдегиды. «Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213», — указывается в сообщении.

Эксперты Роспотребнадзора напомнили, что качественная икра лососевых рыб — источник легкоусвояемых белков, йода, кальция, витаминов А, D, Е и других полезных для организма элементов.

Ранее эксперты «Роскачества» назвали отличия качественного игристого вина. Они отметили, что если на этикетке отсутствует надпись «игристое вино» или «российское шампанское», то, вероятнее всего, это «винный напиток газированный», в котором может содержаться до 50 процентов виноматериала, а остальное — вода, ароматизаторы и красители.

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