Россиянам рассказали о подешевевшей вдвое красной икре

Цены на красную икру в России в декабре снизились вдвое. Об этом рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости.

По его словам, этого удалось добиться благодаря рекордному объему лососевых в 675 тысяч тонн, что почти в два раза превышает показатели прошлого года. На улов, в свою очередь, повлияли заполняемость нерестилищ, запрет на использование дрифтерных сетей, а также регулирование.

В августе сообщалось, что рекордный улов на Дальнем Востоке привел к резкому снижению оптовых цен на некоторые виды красной рыбы. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, больше всего подешевела горбуша — со 190 рублей за килограмм в первой половине июля до 150 рублей в конце августа.

В ноябре 2017 года стоимость лососевой икры на Камчатке поднялась на 30 процентов. Тогда в «Деловой России» связали подорожание с ростом спроса на деликатес в Японии, а в Росрыболовстве уточнили, что цены на икру во многом зависят от перенастройки связей между рыбопромышленниками, переработчиками и торговыми компаниями, и главной причиной подорожания является спекулятивный настрой рынка.

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