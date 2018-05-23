Воры-гурманы похитили тонну красной икры при помощи бензопил

В Волгограде трое злоумышленников украли со склада тонну красной икры. Об этом в среду, 23 мая, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Как говорится в сообщении, волгоградцы «произвели демонтаж металлической стены» и ночью проникли на склад, после чего вынесли оттуда более семи тысяч банок с икрой, а заодно — 50 килограммов колбасы и 100 килограммов сырной продукции. Общая стоимость похищенного превысила три миллиона рублей.

В пресс-службе МВД отметили, что двое подозревамых уже задержаны, а третий объявлен в федеральный розыск. У задержанных изъяли альпинистское снаряжение, бензопилы, а также часть похищенного, в том числе и 445 банок красной икры. Большую часть деликатесов они успели реализовать в торговых точках региона.

25 апреля сообщалось, что в Тамбове вор взломал сейф и забрал оттуда 30 миллионов рублей, но во время бегства рассыпал часть денег на улице. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения.

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