Тамбовский медвежатник рассыпал украденные миллионы и попал на видео

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В Тамбове вор взломал сейф и забрал оттуда 30 миллионов рублей, однако во время бегства он рассыпал часть денег на улице. Запись с уличной камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей момент инцидента, публикует пресс-служба МВД России в среду, 25 апреля.

Как видно на записи, преступник заметил выпавшие купюры, но не стал подбирать их, поскольку сумма похищенного и так оказалась очень велика для него. Примечательно, что деньгами не заинтересовались и случайные прохожие. В настоящее время обвиняемый задержан и заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

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