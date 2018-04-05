У петербурженки украли урну с прахом матери

В Санкт-Петербурге воры украли из квартиры женщины урну с прахом ее матери. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, пострадавшая женщина живет на два города — Петербург и литовский Висагинас. За пять месяцев, пока она находилась в Литве, злоумышленники пробрались в ее квартиру на Краснопутиловской улице и вынесли оттуда старинные иконы, фарфор и урну. Общий ущерб женщина оценила в 200 тысяч рублей. Одна из икон, по ее словам, была датирована 18, а другая — 19 веком.

Кражу из квартиры расследуют сотрудники полиции. По их словам, к преступлению может быть причастен кто-то «свой»: никаких повреждений дверь квартиры женщины не имеет.

23 марта стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении налетчиков, пленившихся картинами Левитана. Они украли из музея в Ивановской области четыре полотна стоимостью 180 миллионов рублей.

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