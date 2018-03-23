Банда вооруженных налетчиков пленилась картинами Левитана

Следователи передали в суд уголовное дело четверых участников банды, совершавшей налеты на перевозчиков денег, а также укравшей из музея четыре картины Исаака Левитана стоимостью 180 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В грабежах и разбоях обвиняются двое жителей Нижегородской области и двое граждан Белоруссии в возрасте от 29 до 50 лет.

По версии следствия, в 2014-2016 годах на территории Нижегородской области обвиняемые неоднократно совершали разбойные нападения на лиц, перевозивших крупные суммы денег, грабили банки и коммерческие организации. Они похитили свыше 80 миллионов рублей.

В 2014 году налетчики украли из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, расположенного в Ивановской области, четыре картины Левитана общей стоимостью более 180 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела полотна возвращены музею.

8 ноября 2016 года полиция задержала банду во время очередного разбойного нападения. Один из ее участников оказал сопротивление, открыв стрельбу по стражам порядка.

У фигурантов дела были изъяты 15 единиц огнестрельного оружия: автоматы, пистолеты, револьверы, пистолет-пулемет и огромное количество боеприпасов: более двух тысяч.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!