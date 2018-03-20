Банду «Ключевские» уличили в 12 убийствах конкурентов и предпринимателей

Следователи доказали причастность членов одной из крупных банд Забайкалья «Ключевские» к убийству 12 человек. Об этом во вторник, 20 марта, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным главка, банда действовала на территории региона с 1995 по 2005 год. Задержаны 10 членов преступной группы. Против них возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ («Создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан»).

Фигуранты дела совершали преступления для установления криминального контроля в регионе, устранения конкурентов, похищали имущество местных коммерсантов.

У задержанных изъято большое количество оружия и боеприпасов, в том числе два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер Наган, шесть пистолетов, переделанных из газовых и травматических для стрельбы боевыми патронами, 9,5 тысячи различных патронов, а также взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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