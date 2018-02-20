С «Ночного губернатора» Петербурга сняли обвинение в мошенничестве

Обвинение в нескольких эпизодах мошенничества и даче взятки было снято с Владимира Барсукова (Кумарина) и восьми его подельников, из них четверым вменяют организацию тамбовского преступного сообщества и участие в нем, а остальные отпущены домой. Об этом во вторник, 20 февраля, в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС) сообщили РАПСИ.

«Куйбышевский районный суд Петербурга завершил предварительные слушания. В рамках этих разбирательств суд прекратил производство по эпизодам мошенничества и дачи взятки в связи с истечением сроков давности, освободив фигурантов от уголовной ответственности», — уточнили в ОПС.

Рассмотрение дела по существу назначено на 1 марта. Таким образом, Барсуков и Вячеслав Дроков обвиняются в организации тамбовской оргпреступной группировки, Павел Цыганок и Дмитрий Малышев — в участии в деятельности ОПГ, а Олег Кумище, Дмитрий Морин, Константин Семкин, Андрей Спивак и Анатолий Фролов отпущены по домам.

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Барсуков и его ближайший помощник Дроков считаются лидерами тамбовской ОПГ и впервые обвиняются в организации преступного сообщества. Цыганок, по мнению следствия, имел связи в налоговых органах и обеспечивал прохождение фиктивных документов, а Малышев был юристом организации и обеспечивал сопровождение сделок, представляя интересы ОПС в арбитражных судах. Морина, Семкина, Спивака и Фролова обвиняли в том, что за денежное вознаграждение они выступали фиктивными учредителями и директорами предприятий. Кумище, как считало следствие, координировал их работу.

По данным Генпрокуратуры России, обвиняемые участвовали в рейдерских захватах ряда объектов недвижимости, расположенных в Петербурге и принадлежащих целому ряду компаний. Однако, уголовное преследование фигурантов по этим эпизодам прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

Барсуков в 2014 году вместе с подельниками Дроковым, Александром Корпушовым и Александром Меркуловым был осужден на 15 лет за рейдерские захваты ресторана «Петербургский уголок» и универсама «Смольнинский», отмывание денег и вымогательство. В 2016 году суд присяжных признал фигурантов виновными в покушении на убийство владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и в убийстве его охранника.

Тамбовская ОПГ, которой, как считает следствие, руководил Кумарин, затем сменивший фамилию и ставший Барсуковым, была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000 годов. По данным СМИ, создана она была еще в конце 1980 годов из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Барсуков, которого некоторые СМИ называют «Ночным губернатором» Петербурга, был задержан в 2007 году, став к тому моменту крупным бизнесменом.

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