Силовики устроили погром в кафе и заставили вспомнить беспредел

На сессии Совета депутатов Липецкой области подняли тему «полицейско-бандитского беспредела» в городе Елец. Об этом пишет GOROD48.

Член комитета по законодательству и правовым вопросам Павел Евграфов заявил, что в начале 2010-х годов в городе был сменен ряд начальников полиции, однако новые силовики оказались «хуже прежних». После этого депутат вручил присутствовавшим на сессии руководителям областного управления МВД и прокуратуры диск с кадрами видеонаблюдения, на которых запечатлено, как сотрудники правоохранительных органов врываются в местное кафе «Каракум» и избивают посетителей.

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Инцидент произошел в ночь на 18 ноября. Судя по ролику, группа спецназа ворвалась в заведение, на входе атаковав нескольких человек. В помещении силовики положили на пол всех мужчин, били их ногами и рукоятками пистолетов, а также применяли электрошокеры. В итоге всех людей рассортировали, вывели на улицу, доставили в отделение полиции и после отпустили по домам, не предъявив обвинений.

Евграфов высказал мнение, что полицейские таким образом отомстили за коллегу, который за несколько недель до этих событий пострадал в другом заведении в результате нападения членов ОПГ «Цыгане». Однако в «Каракуме», как подчеркивает депутат, не было представителей криминального мира, а только обычные посетители. «Налицо превышение силовиками своих полномочий», — резюмировал парламентарий.

В областном УМВД пока не комментировали эту тему, а в прокуратуре заявили о проведении проверки законности действий полицейских.

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