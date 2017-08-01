Трех силовиков ранили в ходе перестрелки в Мособлсуде

Сотрудник Росгвардии и двое полицейских были ранены в ходе перестрелки в Московском областном суде. Об этом во вторник, 1 августа, сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

При этом в комментарии Росгвардии, поступившем в редакцию, уточняется, что, кроме сотрудника ведомства, пострадал только один полицейский-конвоир. В сообщении отмечается, что пятеро подсудимых по делу о «банде GTA» завладели табельным оружием и попытались скрыться. Трое из них ликвидированы, двое ранены.

«По предварительной информации, сотрудники ОМОН при применении оружия действовали правомерно», — подчеркнули в Росгвардии.

Ранее во вторник сообщалось, что после перестрелки в больницу доставили мужчину и женщину — вероятно, судебных приставов. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Огнестрельных ранений они не получили.

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По предварительным данным, стрельба началась в лифте здания суда: обвиняемые по делу «банды GTA» напали на конвоиров.

«Банда GTA» — организованная преступная группа террористов, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В нее было вовлечено не менее 15 выходцев из стран Средней Азии. С 2012 по 2014 год «банда GTA», получившая название из-за схожести с серией компьютерных игр Grand Theft Auto, совершила 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 граждан и покушением на убийство двух человек.