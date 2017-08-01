СК сообщил подробности перестрелки в Мособлсуде

Пятеро обвиняемых из «банды GTA» напали на двоих конвоиров в лифте и отобрали у них оружие. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 августа.

По предварительным данным следствия, примерно в 13:50 мск в лифте здания Мособлсуда один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. Остальные его сообщники смогли освободиться и завладеть оружием полицейских. Второй конвоир успел вызвать подкрепление — сотрудников Росгвардии, которые на третьем этаже уже ждали злоумышленников.

Завязалась перестрелка, в ходе которой один из бойцов ОМОНа был ранен в плечо, трое подсудимых убиты, двое их сообщников с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир сейчас дает показания.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия») и 313 УК РФ («Покушение на побег из-под ареста»).

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Прокурор Московской области Алексей Захаров поручил проверить соблюдение действующего законодательства при конвоировании подсудимых, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее 1 августа адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из фигурантов, заявила РИА Новости, что убиты четверо подсудимых. «Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты», — сказала она.

Очевидцы рассказали о двух десятках выстрелов , услышанных ими в здании Мособлсуда,после чего сотрудников и посетителей эвакуировали.

Банда GTA — организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье. Ее жертвами стали по меньшей мере 14 человек. В группировку было вовлечено 10 человек — выходцев из стран Средней Азии. GTA — Grand Theft Auto — серия компьютерных игр.