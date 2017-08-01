Подмосковный Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в Мособлсуде

Двое пострадавших в результате инцидента со стрельбой в здании Московского областного суда госпитализированы, у них нет ранений, но они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили во вторник, 1 августа, в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья, передает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что пострадавшие — женщина 40 лет и мужчина 40-45 лет. «Средняя степень тяжести у обоих, жизни ничего не угрожает, огнестрельных ранений не было», — заявил он. В пресс-службе добавили, что их травмы — «ушибы больше».

Ранее в подмосковной больнице агентству сообщали, что в учреждение поступил мужчина-судебный пристав в состоянии средней тяжести. Отмечалось, что врачи готовятся принять еще одного пострадавшего — женщину-пристава.

В то же время пресс-секретарь суда Наталья Осипова заявила, что среди посетителей и сотрудников пострадавших нет.

Как сообщила «Интерфаксу» представитель областного главка полиции Татьяна Петрова, в ходе стрельбы сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, его госпитализировали. Кроме того, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, стрельба в здании началась во время перевозки в лифте обвиняемых по делу так называемой банды GTA. Они успешно завладели оружием конвоиров, началась перестрелка, в результате которой погибли трое подсудимых, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии.