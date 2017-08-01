Появился комментарий Мособлсуда после инцидента со стрельбой

Все эвакуированные после стрельбы в Мособлсуде вернулись в здание, среди посетителей и сотрудников пострадавших нет. Об этом во вторник, 1 августа, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

«Сегодня во время заседания по одному из уголовных дел произошла стрельба, после чего сотрудники ФССП эвакуировали всех находившихся в здании людей. В настоящее время все эвакуированные вернулись в суд, его работа продолжается. Среди посетителей и сотрудников пострадавших нет», — сказала Осипова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате стрельбы в Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA. По его словам, стрельба началась во время перевозки обвиняемых в лифте. Они завладели оружием конвоя. Началась перестрелка, в результате которой трое обвиняемых погибли, еще двое ранены.