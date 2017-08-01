Целью стрелка в подмосковном суде были обвиняемые по делу банды GTA

Стали известны подробности стрельбы в здании Московского областного суда, о которой ранее сообщила адвокат Софья Рубасская. Их во вторник, 1 августа, «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, неизвестный проник в зал суда с оружием и открыл огонь по обвиняемым по делу банды GTA. В результате стрельбы есть погибшие и раненые.

В то же время РЕН ТВ сообщает, что огонь открыл один из подсудимых после того, как выхватил у охранника пистолет.

Ранее адвокат Софья Рубасская сообщила РИА Новости, что в результате стрельбы в Мособлсуде ранения получила женщина-пристав, а всего было произведено не менее 20 выстрелов.

Как отмечает Telegram-канал Mash, одного из конвоиров увезли из здания Мособлсуда в больницу с травмами и асфиксией: задержанный пытался его задушить. Также сообщается, что в результате инцидента ранены два человека — мужчина и женщина, оба сотрудники конвойной службы. В настоящее время они госпитализированы.