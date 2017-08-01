Источник сообщил о пяти нападавших в Мособлсуде

В здании Московского областного суда обезврежены пять человек, которые напали с огнестрельным оружием на конвоиров. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

По данным источника «Ленты.ру», в зал суда проник неизвестный с оружием и открыл огонь по обвиняемым по делу так называемой банды GTA. В результате стрельбы есть погибшие и раненые.

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В то же время адвокат Софья Рубасская, находившаяся в Мособлсуде во время инцидента, заявила ТАСС, что ранены женщина-пристав и сотрудник конвоя. По ее словам, было произведено около 20 выстрелов. Люди эвакуированы из здания.

В пресс-службе Мособлсуда пока не раскрыли какие-либо подробности произошедшего.

Банда GTA — организованная преступная группа террористов, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В группировку было вовлечено не менее 15 выходцев из стран Средней Азии. С 2012-го по 2014 год банда GTA, получившая название из-за схожести с серией компьютерных игр Grand Theft Auto, совершила 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 граждан и покушением на убийство двух человек.