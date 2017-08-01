Появились подробности расстрела обвиняемых по делу банды GTA в Мособлсуде

Стрельба в здании Московского областного суда началась во время перевозки в лифте обвиняемых по делу так называемой банды GTA. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его словам, обвиняемые успешно завладели оружием конвоиров. Началась перестрелка, в результате которой погибли трое подсудимых, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Один сотрудник конвоя ранен в плечо, также известно, что ранение получила женщина-пристав.

В то же время есть сведения о гибели четырех подсудимых. Об этом рассказала адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из фигурантов дела.

В пресс-службе Мособлсуда заявили, что пострадавших среди посетителей и сотрудников нет. Люди были эвакуированы из здания.

Банда GTA — организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В группировку было вовлечено не менее 15 выходцев из стран Средней Азии. С 2012 по 2014 год банда, получившая название из-за схожести с серией компьютерных игр Grand Theft Auto, совершила 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 граждан и покушением на убийство двух человек.