Росгвардия ответила на обвинения в причастности к перестрелке в «Москва-Сити»

Сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии действовали в рамках закона, пытаясь остановить конфликт в комплексе «Москва-Сити», и преступных авторитетов не охраняли. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил «Интерфаксу» советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Сотрудники ФГУП "Охрана" действовали правильно. Первое: они не охраняли преступных авторитетов; второе — не участвовали в конфликте, а наоборот пытались его пресечь. И третье: ранения они получили при исполнении служебных обязанностей. Они работали по договору с компанией "Интурист"», — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что по предварительной оценке службы, «в действиях сотрудников нарушений не выявлено».

«Примерно в 21:30 в пятницу сотрудники ФГУП "Охрана", находившиеся в машине около "Москва-Сити", услышали шум, вошли внутрь и обнаружили конфликтную ситуацию между сотрудниками охранного предприятия и группой лиц», — рассказал Хинштейн. По его словам, бойцы постарались пресечь развитие конфликта и после того, как это, на их взгляд, удалось, вернулись в машину.

«Но через некоторое время конфликт разгорелся вновь. И два бойца вновь вошли в здание, чтобы остановить эскалацию конфликта и там подверглись нападению», — добавил Хинштейн.

Он отметил, что оба сотрудника были ранены, они уже прооперированы. У одного из бойцов касательное ранение головы и

состояние средней тяжести, у другого — проникающее ранение брюшной полости (пуля извлечена из позвоночника), состояние тяжелое. При этом в ходе инцидента у одного из пострадавших было похищено служебное оружие — пистолет Макарова.

Как сообщалось ранее, конфликт между охраной и посетителями ресторана в башне «Око» в «Москва-Сити» произошел на вечеринке, которая проходила 17 ноября в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова по прозвищу Павлик. Он один из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ.