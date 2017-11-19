На закончившийся стрельбой кутеж в «Москва-Сити» приглашали Лепса и Меладзе

В ресторан башни «Око» столичного комплекса «Москва-Сити», где произошла перестрелка, были приглашены звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Валдис Пельш. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, инцидент произошел в ресторане Crystal BallRoom, где проходило торжественное мероприятие с названием «Юбилей в кругу друзей» на 250 гостей.

«Праздник должны были посетить многие звезды шоу-бизнеса. По некоторым данным, ведущим торжества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов были Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil и другие менее известные творческие коллективы», — говорится в сообщении.

18 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что полицейские задержали еще двух предполагаемых участников перестрелки в столичном комплексе «Москва-Сити».

Ранее сообщалось, что конфликт между охраной и посетителями ресторана в башне «Око» в «Москва-Сити» произошел на вечеринке, которая проходила 17 ноября в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова по прозвищу Павлик. Он один из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ. В результате за медицинской помощью обратились 10 человек.

По горячим следам полиции удалось задержать более 30 человек.